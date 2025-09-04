◇パ・リーグ楽天6−11西武（2025年9月3日楽天モバイル）61日ぶりに先発した楽天・早川が、初回に山村の3ランなどで4失点。今季最短の2回1/3を7安打6失点で8敗目を喫し「現状を素直に受け止めるしかない。大事な時期に申し訳ない」と肩を落とした。3位・オリックスも敗れて5ゲーム差は変わらないが、逆転CS進出には開幕投手を務めた左腕の復活は不可欠。三木監督は「本人がマウンドで投げて感じていることがあると思