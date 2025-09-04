警視庁薬物銃器対策課は3日、俳優清水尋也容疑者（26＝東京都杉並区）と同居する20代の女を麻薬取締法違反の疑いで逮捕した。同課によると、同容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。放送中のTBS系「日曜劇場」の連続ドラマ「19番目のカルテ」に出演中で、7日の最終回は15分拡大して放送予定。TBSは「（清水容疑者の）出演シーンをカットする方向で対応を進めている」とし、主要キャストの突然の