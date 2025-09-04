ゆったりロングステイする人も多い沖縄。その場合、空港から離れたリゾートを楽しみ、最後に市街で遊ぶというのが、沖縄ツウ。そんなニーズにぴったりなのが、利便のよい立地にある「ザ・ナハテラス」だ。最後の夜こそ、老舗らしい安心できるもてなしとともに過ごしたい閑静かつ便利な立地！「ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ」をはじめ沖縄で５つのホテルを運営するザ・テラスホテルズ。この地のリゾートを牽引する同社が唯