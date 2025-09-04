松任谷由実が11月18日、40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』をリリースする。同アルバム収録新曲「DARK MOON」ミュージックビデオのティザー映像が公開となった。「DARK MOON」は『Wormhole / Yumi AraI』の1曲目を飾る本アルバムを象徴する重要なナンバーだ。月面に設置されたCTスキャンからゆっくりと起き上がるユーミンの姿は神々しさすら感じさせ、高揚感と共に“新たな自分”と出会う旅の始まりを壮大に歌い