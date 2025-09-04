門脇麦が主演し、作間龍斗（ACEes）が共演する連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』が、2026年春よりWOWOWにて放送・配信されることが決定。あわせて、キャスト・コメントに加え、門脇と作間が演じる夫婦の最新ショットが解禁された。【写真】門脇麦×作間龍斗が再び15歳差夫婦に！『ながたんと青と2』場面写真本作は、月刊漫画誌「Kiss」（講談社）にて連載中の磯谷友紀による同名漫画を実写化したドラマ。