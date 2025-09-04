高い地位と収入、そして輝かしいキャリア。順風満帆な人生を歩んできたとしても、定年という大きな節目が、その後の人生を大きく変えてしまうことがあります。長年培ってきたプライドが、時として思わぬ落とし穴へとつながることも。一人にはちょうどいい…侘しい食卓に響く乾いた笑い声夕食は、決まって近所のコンビニで買ったカップ麺。テレビから流れる賑やかなバラティ番組の音だけが響く1DKの部屋で、鈴木健一さん（63歳・仮