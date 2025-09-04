制コレ24準グランプリの仙北谷（せんぼくや）ハンナが、4日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）40号の巻末グラビアに登場した。【写真】制コレ準グランプリの美少女ほか「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー制コレ24ソログラビアの最後を飾るのは、準グランプリのワールドクラスボディを持つ仙北谷ハンナ。圧倒的なトキメキボディを堪能できる最新グラビアは、あらゆる方向から仙北谷の魅力をお届け。海外トップモデル