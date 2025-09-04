8月の日本メーカーの米新車販売台数【ニューヨーク共同】日本の自動車大手4社が3日発表した8月の米新車販売台数は計45万7461台と、前年同月より3.3％増加した。7月に車両販売価格を引き上げたトヨタ自動車が2桁の伸びとなり全体を押し上げた。ホンダなど他の3社はやや減少したが、新車需要は根強く、販売台数は比較的、底堅く推移している。トヨタは13.6％増の22万5367台。堅調な新車需要を背景にハイブリッド車（HV）を中心に