大阪ガス（写真：時事）【ランキングを全部見る】｢離職する人が少ない大企業｣トップ100転職サイトや退職代行。職場を辞めやすい環境は年々広がりつつある。そのような中、離職者が少ない職場はどこなのか。今回は大手企業の離職状況を見るために、『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2025年版のデータを使い、2023年度の「離職者が少ない会社ランキング」を作成した。対象は2022年度の単独従業員が1000人以上の会社で、離職者数を