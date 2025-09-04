ヤンキースはジャッジを筆頭に大砲は揃っているものの…(C)Getty Imagesア・リーグ東地区2位のヤンキースは現地時間9月2日、敵地でのアストロズ戦に7-1と快勝。本塁打3発で全得点を叩き出す、派手な勝ち方でカード初戦を制した。この日の試合展開が示すように、今季もヤンキースはホームランが大きな得点源となっており、2日時点でメジャートップの236本塁打を記録。2位のドジャースとは30本以上の差をつけている。【動画】一