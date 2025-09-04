コンフォートは打率1割台と不振にあえいでいる(C)Getty Imagesドジャースは現地9月2日に敵地で行われたパイレーツ戦に7-9と競り負けた。大谷翔平が46号を含む3安打2打点と奮闘、一時は同点に追いつくもチームの泣き所となっている救援陣が失点し痛いゲームを落とした。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチまたヒリヒリする9月を迎えている中で、ラインアップで厳しい目を向けられている選手もいる