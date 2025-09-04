▼アブキールベイ（三津谷助手）あまり刺激を入れ過ぎず、ストレスを与えないように。いい仕上がりで臨める。直線に坂がある阪神も大丈夫だと思う。▼ウイングレイテスト（畠山師）今週はサラッとだったがいい感じ。いい意味で平行線です。▼カルチャーデイ（四位師）ジョッキー（坂井）にコンタクトを取ってもらったが、この馬は誰が乗っても好感触を得るほどの乗り味。体が減らなくなり、安定して走れるようになった。▼