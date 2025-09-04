昨年2着に続く参戦のG1馬ママコチャは坂路で単走追い。馬場の真ん中を力強く駆け上がり、4F52秒3〜1F12秒1を馬なりで刻んだ。池江師は「大きな変化はないが順調に夏を過ごした。動きはいいし元気いっぱい」と出来の良さをアピール。前走の京王杯SCは好位から長く脚を使って2着。「全力を出し切ったけど勝ち馬が強かった」と振り返った上で、阪神芝6Fについては「開幕週の馬場はマイナスにはならないと思う」と語った。