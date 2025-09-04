ヨシノイースターの前走北九州記念2着はトップハンデ58キロと大外18番枠の二重苦に耐えたもので、セントウルSを勝てば現在の8位から大逆転でサマースプリントシリーズ王者に輝く。中尾師は「欲張りになりますので」と、その話題には謙虚だが、坂路単走で4F53秒8〜1F11秒8は気合を前面に出した登坂。「ラストまでしっかり反応させました。前走くらいの出来にあります」と状態には胸を張った。