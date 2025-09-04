▼エストゥペンダ（田辺）イレ込んでいるわけではなかったし、レースでは遊びをつくれれば脚はたまると思う。調子は良さそう。▼キューティリップ（戸田師）暑さにも対応できている。脚をためられればしっかりと使ってくれる。▼ケリフレッドアスク（田代助手）センスのある馬でオークスでも見せ場があった。使った上積みがあるし、テンションも上がらずに来ている。▼サヴォンリンナ（吉田隼）力むことなく乗りやすかった