「東京新大学野球、創価大７−４流経大」（３日、大田スタジアム）創価大が開幕戦を白星発進。今秋ドラフト１位候補の立石正広内野手（４年・高川学園）は右足首外側の靱帯（じんたい）損傷により、ベンチ入りも出場はなかった。試合後、メモ帳を片手に落ち着いた口調で取材対応した立石。チームは１点を先制直後に逆転を許し中盤までビハインドを背負ったが、六回に一挙４得点で逆転勝利した。「自分が出ていなくても力があ