「ソフトバンク７−１オリックス」（３日、みずほペイペイドーム）オリックスは序盤の大量失点が響き、敵地では昨季７月２６日から屈辱の１２連敗（１分けを含む）を喫した。ドラフト２位・寺西がプロ最短の１回１／３、５失点でＫＯ。「早いイニングでの降板となってしまい、チームに申し訳ない」と猛省した。首位ソフトバンクには今季一度もカード勝ち越しがなく、３勝１１敗２分けと大苦戦。岸田監督は「毎試合、勝ちにい