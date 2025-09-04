気象台は、午前5時17分に、洪水警報を西都市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・西都市に発表 4日05:17時点南部平野部、北部平野部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間4日夕方■西都市□洪水警報【発表】4日朝から4日夜のはじめ