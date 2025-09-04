三浦市が配布を始めたデザイン婚姻届三浦市は１日から、新たに作製した市独自のデザイン婚姻届の配布を始めた。複写式で、１枚は手元に残すことができる。自治体に提出する通常の婚姻届に必要事項を記入すると、２枚目の用紙に転写される。２枚目は三崎港を連想させる漁港風景と富士山をあしらったデザイン。写真や２人のメッセージも添えることができる。裏面に民間の広告が入り、２００部を作製。本庁と南下浦、初声両出張