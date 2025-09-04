（資料写真）東京商工リサーチ横浜支店が３日発表した８月の神奈川県内企業の倒産（負債１千万円以上）は、前年同月比１５・７％減の４３件と、２カ月ぶりの減少となった。原因別で販売不振が過半の２２件を占め、赤字累積は２５％増の２０件。業種別ではペット関連、写真館などサービス業の１４件に次いで建設業が１０件だった。薄利体質から転換できない建設業者の淘汰（とうた）が続いている。業歴別でも３０年以上が最多の