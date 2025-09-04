◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）絶対ゼロに抑える―。７回２死一塁、田中瑛が思いを込めたフルカウントからの６球目に打者のバットが空を切った。７回から登板し、１回無失点で３０ホールド（Ｈ）に到達。４０Ｈ目を挙げた大勢、すでに３０Ｈの中川と、球団史上初めて３選手が同一シーズンで３０Ｈに到達する快挙を達成した。昨年まで日本ハムに所属し、通算０Ｈ。現役ドラフトで加入し