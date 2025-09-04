◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）京セラＤの歓声を森田が一身に浴びた。３点リードの６回１死。カウント２―２から投じたこん身の高め１４４キロ直球に村上のバットが押し負けた。ファウルチップで空振り三振。力を振り絞り、この回を無失点で切り抜けマウンドを降りた。「（村上に）自分の自信のあるツーシームを前回打たれていたので、そこは変えないとしっかりと相手も対策してくると