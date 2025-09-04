「ウエスタン、阪神５−４ソフトバンク」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）尼崎の夜空に特大の花火を打ち上げた。井上がウエスタンでは８号となるソロ本塁打を放ち、劣勢ムードをはねのけた。２点を追った七回先頭だった。高めに浮いた直球を見逃さず「しっかりと自分のタイミングで打てた」と左翼スタンドの上部に突き刺し、この回の逆転劇の口火とした。八回先頭でも田浦の変化球を左前に運び、マルチ安打。「ホームラン