「ロッテ２−１日本ハム」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）幕張の風は甘くなかった。日本ハムは本拠地に吹く海風を味方につけた相手に打線が沈黙し、痛い黒星。ロッテ・種市に完投を許した新庄監督は「この風の種市くんはなかなか難しいっすね」と、サバサバと振り返った。わずか４安打で１得点。１１三振を奪われた。エスコンでは相性の良かったという顔ぶれも不発。「ここだとちょっと厳しいかな。フォークの落ちが全然