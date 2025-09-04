桜花賞で1番人気に推されたほどの素質馬エリカエクスプレスは坂路4F54秒1〜1F12秒3。馬なりながら躍動感のある動き。杉山晴師は「まとまってきましたね。調教で折り合いに進境がうかがえるし、体も少し増えていそう」と放牧を挟んで心身の成長を実感。始動戦は年明けにフェアリーS勝ちがある中山マイルを選択した。「もう一度、馬に自信を取り戻してもらう狙いもあって、この舞台へ。フェアリーSのようなスムーズな競馬ができ