左肩を負傷していた柴田善が今週から戦列に復帰する。京成杯AHは昨年の2着馬タイムトゥヘヴン（牡7＝戸田）とコンビ。Wコースでカルマンフィルター（4歳未勝利）との併せ馬、感触を確かめた。2馬身半先行する僚馬を相手にラスト1F11秒5（6F83秒0）、半馬身先着した。鞍上は「気分良く走れていたし状態はいい。昨年も開幕週なのに脚を使っていた。中山マイルが好きなんだろうね」と好感触だった。