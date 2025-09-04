▼アサヒ（金成師）いつも通り動きは良かった。状態はいいのでスタートを気をつけてロスなく運びたい。▼アスコルティアーモ（林師）中間は順調に調整。重賞を勝つ力はあると思っています。▼カラマティアノス（石川）併せ馬でジワッと行くつもりだったけど、想像以上の反応で流した。小回りで、ためが利けばいい反応をしてくれるはず。▼キタウイング（丸田）いい感じです。疲れもなく順調に来ています。▼コントラポス