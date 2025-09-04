アーレムアレス（牡＝橋口）は2週連続で菱田が騎乗、やや重の芝コースで5F66秒8〜1F12秒2を計時した。力の要るコンディションをものともせず、単走で駆け抜けた。鞍上は「1週前もいい感触をつかんでいました。引き続き雰囲気は良く、いい動きだったと思います」と納得顔。函館の新馬戦は好位から抜け出した。「洋芝の適性があるのは前走で分かっていますし、この馬場の中であまり軽やかに走っていける馬も少ないと思うの