「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）ヤクルトが２連敗を喫し自力ＣＳ進出の可能性が消滅した。八回に村上が大勢の１５０キロ直球を捉え、バックスクリーンにたたき込む特大の一発を放ち「感触は完璧でした」と自画自賛。しかし３試合ぶりの１５号ソロは空砲に終わり、４番は「結果が全てなので」と悔しそうな表情を浮かべた。