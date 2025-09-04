◇セ・リーグ阪神2―5中日（2025年9月3日バンテリンD）阪神・畠が移籍後初登板を果たし、零封デビューでアピールした。「ビハインドだったので、テンポ良く投げられて良かった。自分にとっての開幕なのでストライクが入るか不安でした」3点劣勢の7回に2番手で登板すると、上位打線相手にテンポ良くアウトを重ねた。2死から前の打席で3ランを放っていた細川をスライダーで右飛に仕留めるなど3者凡退に料理。「追い込ん