◇セ・リーグ阪神2―5中日（2025年9月3日バンテリンD）【阪神・藤川監督語録】▼伊藤将はまた次ですね。▼畠も初登板また次ですね。▼中川は持ち味まあまあ、たくさんの酸いも甘いも経験しながら。また明日からどんな姿を見せてくれるかってとこですね。どの選手も同じです。▼中野も戻ってきたまた明日です。