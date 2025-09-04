「巨人５−３ヤクルト」（３日、京セラドーム大阪）効果的な先制パンチだった。初回、２四球で無死一、二塁。巨人の３番・泉口は右中間に２点三塁打。４番に復帰した岡本の左越え二塁打で生還するなど、一挙４点のビッグイニングの口火を切った。「（若林）楽人さんが粘って四球でつないでくれたので積極的にいきました」。二回に中前打、八回には右前打を放ち猛打賞。これには「今日は（岡本）和真さんと（吉川）尚輝さんが