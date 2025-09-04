◇セ・リーグ阪神2―5中日（2025年9月3日バンテリンD）また勝てなかった。阪神の先発・伊藤将は6回5失点で今季初黒星。2本塁打を含む10安打を浴びた。1―0の5回、2死一、二塁から上林に右前に落とされる適時打で同点とされると、続いた2死一、三塁から細川に右翼席へ3ランを被弾。1ボールからの外角高めストレートを運ばれた。「そう（甘いコースではなかった）ですね。うまく打たれたと思います」と振り返り、「そう（