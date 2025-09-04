「ルヴァン杯・準々決勝、横浜ＦＣ２−０神戸」（３日、ニッパツ三ツ沢球技場）神戸は、初優勝を狙う横浜ＦＣに０−２で先勝を許した。１２大会ぶりの優勝を目指す柏は横浜Ｍに４−１で先勝。前半にＤＦジエゴ（２９）が先制し、後半にＦＷ垣田裕暉（２８）の２得点などで突き放した。湘南は広島に３−２で競り勝った。浦和と川崎は１−１で引き分けた。ホームアンドアウェー方式の第２戦は７日に行われ、１０月の準決勝に進む