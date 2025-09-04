「バレーボール女子・世界選手権、日本３−２オランダ」（３日、バンコク準々決勝が行われ、４大会ぶりのメダルを狙う日本はオランダに３−２でフルセット勝ちし、銅メダルだった２０１０年以来のベスト４入りを決めた。６日の準決勝は４日に実施される米国−トルコの勝者と対戦する。試合序盤にミスが出て劣勢になった日本は、石川真佑（２５）＝ノバラ、和田由紀子（２３）や佐藤淑乃（２３）＝ともにＮＥＣ川崎＝の強打で第