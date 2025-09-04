核実験の禁止を訴える国連総会の会合で発言する中満泉事務次長＝3日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークの国連本部で3日、核実験の禁止を訴える国連総会の会合が開かれた。ヤン総会議長（カメルーン）は広島、長崎への原爆投下から80年が経過したことを指摘し「核兵器のない世界を実現するためには、まずは核実験を禁止しなければならない」と呼びかけた。国連軍縮担当上級代表の中満泉事務次長