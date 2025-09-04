◇セ・リーグ阪神2―5中日（2025年9月3日バンテリンD）阪神は3日の中日戦（バンテリンドーム）に2―5で敗れ、連勝は3で止まった。敗戦の中、3番・森下翔太外野手（25）がキャリアハイの20号ソロを放って気を吐いた。入団3年目で同球場初アーチをしるし、これでセ・リーグ本拠地6球場での本塁打をマークした。生え抜き右打者の3年目以内の20号到達は、81年2年目岡田彰布20本以来。2位・巨人が勝ったため優勝マジックは「6」