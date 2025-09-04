「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本３−２ブルガリア」（３日、有明アリーナ）世界選手権（１２日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合第２戦として行われ、日本が３−２（２５−１８、２３−２５、２１−２５、２５−１７、１５−１０）で接戦を制し、前日に続きブルガリアに連勝した。第４セットから大幅にメンバーを変更して逆転。勝負強さを発揮した甲斐優斗（２１）＝専大＝は笑顔で手応えを口にした。６、７日