東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、地元同意が最大の焦点となっていますが、新潟県は、9月3日、県民の多様な意見を把握するために1万2000人を対象にした県民意識調査の調査票を発送しました。花角知事は3日の会見で調査への協力を呼びかけた一方で、再稼働の是非をめぐる自身の判断時期については早くとも今年11月以降になるとの考えを示しました。 【花角知事】「県民の多様な意見を把握するために行うものなので、繰り返