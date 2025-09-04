歌手の福山雅治（56）が3日、東京・西武新宿駅ペペ前広場で行われた主演映画「ブラック・ショーマン」（監督田中亮、12日公開）の公開直前イベントに出席した。共演した有村架純（32）とともに約2000人の観衆の前に姿を現すと、広場からは歓声が飛び交った。福山は18歳で上京した際、新宿に降り立ってから西武線で拝島駅に向かったエピソードを披露し「まさか自分がここに帰ってくるとは思いませんでした」と感慨深げな表情