今年5月、新潟県上越市内の小学校で、国語の授業中に消しゴムに鉛筆をさして遊んでいた児童の腕に鉛筆を押し当てる体罰をしたとして、50代の男性教師が減給1か月の懲戒処分となりました。 減給1カ月の懲戒処分となったのは、上越市内の小学校に勤務する50代の男性教師です。男性教師は今年５月、自身が務める上越市内の小学校で、国語の授業中に消しゴムに鉛筆をさして遊んでいた児童に対し、注意を促しても遊びをやめなかったこ