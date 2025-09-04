セ首位・阪神は３日の中日戦（バンテリン）に２―５で逆転負け。連勝は３でストップし、優勝マジックは６のままとなった。中川のプロ２号ソロで幸先よく先制するも、先発・伊藤将が中盤に強竜打線につかまった。１点リードの５回には先頭・石伊に内野安打で出塁を許し、二死まで奪ったものの踏ん張り切れず。二死一、二塁から上林に右前適時打を浴びると、４番・細川には１４０キロの直球を右翼席に運ばれ、この回４点を献上し