伝説の総合格闘技イベント「ＨＥＲＯ’Ｓ」が復活する。立ち技格闘技イベント「Ｋ―１」は３日に都内で会見し、元格闘家の須藤元気氏（４７）が新たにプロデューサーに就任すると発表した。会見でさまざまな?公約?を掲げた須藤氏だが、その頭脳の中ではどんな未来が描かれているのか。会見後取材に応じ、仰天プランの一端を語った。会見で演説さながらの立ち居振る舞いを見せた須藤氏は、他団体に比べ拘束が厳しいとされる契約