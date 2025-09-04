頸髄完全損傷でリハビリ中の高山善廣（５８）の支援大会「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡＥＭＰＩＲＥ４」（３日、東京・後楽園ホール）が行われ、鈴木みのる（５７）が高山をリング上で倒す決意を新たにした。この日のメインイベントでみのるは丸藤正道と組み、ＫＥＮＴＡ＆柴田勝頼と激突。３０分に及ぶ激闘は時間切れドローに終わった。試合後は高山をリングインさせ「いつもおれが見てる風景、一緒に見ようよ」と言って自ら