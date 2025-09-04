?真佑の１ミリ?でメダルに王手だ。バレーボール女子の世界選手権（３日、タイ・バンコク）、準々決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同８位のオランダに３―２で逆転勝ち。決勝トーナメント１回戦で世界選手権２連覇中のセルビアを下した難敵を大熱戦の末に破り、１５年ぶりのメダルへあと１勝とした。エースで主将の石川真佑（２５＝ノバラ）はチーム２位の２５得点をマークし、重要な局面で次々と決める並外れた勝負強さを