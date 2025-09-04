Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）を巡る去就問題が注目される中、英メディアが?残留待望論?を展開した。角田は４月の日本グランプリ（ＧＰ）から緊急昇格後に低迷が続き、契約が満了する今季限りでの退団が既定路線となっている。夏休み明け再開初戦のオランダＧＰでは、予選で１２番手と出遅れながら決勝は粘って９位に食い込み８戦ぶりの入賞。強豪の一員としてなんとか格好をつけたが、以前から昇格が取りざたされている姉