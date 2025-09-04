タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。今回の放送では、受験生の息子をもつリスナーからのメッセージを紹介しました。パーソナリティのユージ、吉田明世＜リスナーからのメッセージ＞高校3年生の息子は、受験勉強の勝負の夏休みが終わりました。これまで何度か模擬試験を受け、その結果に一喜一憂。なかなか志望校