「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）試合後の阪神・畠は少しホッとした表情を見せた。昨年の現役ドラフトで巨人から加入。経験豊富な右腕が新天地で復活を誓った中、右手中指のコンディション不良で出遅れた。シーズン１２２試合目の移籍初登板。全１５球、中日の中軸を三者凡退に抑えて再出発を遂げた。「やっぱり緊張はしました。自分にとって開幕だったので、ストライクが入るか不安でしたね」出番は七回。３