※経済指標 ＊米求人件数（7月）23:00 結果718.1万人 予想738.2万人前回735.7万人（742.7万人から修正） ＊米耐久財受注（7月・改定値） 21:30 結果-2.8％ 予想-2.8％速報-2.8％（前月比） 結果1.0％ 予想1.1％速報1.1％（除輸送・前月比） ＊米製造業受注（7月） 結果-1.3％ 予想-1.3％前回-4.8％（前月比） ※発言・ニュース ＊米地区連銀経済報告 ・米経済活動は大