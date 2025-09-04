「中日５−２阪神」（３日、バンテリンドーム）敗れはしたが、両軍で唯一の３安打とにぎわせた。阪神・佐藤輝が今季５度目の猛打賞。「いいスイングができたんで、今日は良かったです」。フェンス直撃に、右中間真っ二つ、締めは基本に忠実なセンター返し。勝負の９月に入っても、好調が止まらない。まずは四回２死。狭い球場ならスタンドインでもおかしくなかった。大野のカットボールを捉えて、中堅フェンス直撃の二塁打。